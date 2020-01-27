В Перми нашли проектировщика для дорог в микрорайоне Ива

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:57:28+03:00

На документацию по строительству Ивинского проспекта выделили 21,39 миллионов рублей. Фото: Василий Вахрин

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В Перми определили проектировщика новых дорог в микрорайоне Ива. Издание «Business Class» сообщает о том, что администрация подвела итоги аукционов. Победителям аукциона предстоит разработать два проекта: расширение улдицы Грибоедова до 4 полос; Ивинский проспект от пр. Октябрят до дороги Старцева – Ива – Восточный обход.

По результатам аукционов, победителем стала новосибирская компания «Росинсталпроект». Второе место заняла пермская проектная фирма «ОРТА».

Максимальная цена контракта по реконструкции улицы Грибоедова составила 12,36 миллионов рублей. На документацию по строительству Ивинского проспекта выделили 21,39 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU