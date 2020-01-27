2020-01-27T07:57:28+03:00
Общество

В Перми нашли проектировщика для дорог в микрорайоне Ива

Подведены итоги двух открытых аукционов
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
На документацию по строительству Ивинского проспекта выделили 21,39 миллионов рублей.На документацию по строительству Ивинского проспекта выделили 21,39 миллионов рублей.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми определили проектировщика новых дорог в микрорайоне Ива. Издание «Business Class» сообщает о том, что администрация подвела итоги аукционов. Победителям аукциона предстоит разработать два проекта: расширение улдицы Грибоедова до 4 полос; Ивинский проспект от пр. Октябрят до дороги Старцева – Ива – Восточный обход.

По результатам аукционов, победителем стала новосибирская компания «Росинсталпроект». Второе место заняла пермская проектная фирма «ОРТА».

Максимальная цена контракта по реконструкции улицы Грибоедова составила 12,36 миллионов рублей. На документацию по строительству Ивинского проспекта выделили 21,39 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье ожидаются морозы до -30 градусов
Жителей Прикамья стали чаще атаковать коллекторы
В Перми больница №4 станет центром нейрохирургической помощи для пациентов с тяжелой формой эпилепсии
Полиция возбудила уголовное дело после массовой аварии с автобусом в Прикамье
"Пожаловалась на боли в груди". Из-за заболевшей пассажирки в Перми экстренно сел самолет "Санкт-Петербург - Красноярск"
В Перми загорелся автобус с пассажирами
Жителя Прикамья осудят за секс с ребенком
В Перми нашли проектировщика для дорог в микрорайоне Ива
В Прикамье ночью сгорела машина
В Перми на неделе отключат воду в нескольких районах
В Прикамье легковушка столкнулась с буксируемым автомобилем
В Прикамье 80% больных ВИЧ заразились им половым путем
В Пермском крае месяц ищут 47-летнюю женщину со шрамом на щеке
Появилось видео с места ДТП автобусом, где пострадали 15 человек
В Перми ученик школы заболел туберкулезом
Прокуратура и следственный комитет начали проверку после массовой аварии в Прикамье
Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Прикамье
В Прикамье из-за ДТП с автобусом трасса «М-7 Волга» заблокирована
На трассе в Прикамьте в ДТП погиб мужчина
В состав ФК «Звезда -2005» вошли две новые футболистки
Пермяк получил серьезные ожоги из-за лопнувшей в квартире трубы