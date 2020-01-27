В Прикамье ночью сгорела машина
На место выезжали спасатели
К сожалению, автомобиль сгорел полностью. Фото: Кунгурская служба спасения
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В Пермском крае поздно вечером в субботу, 25 января, сгорел легковой автомобиль. О возгорании сообщили на пульт оперативного дежурного Кунгурской службы спасения.
Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и помогли пожарным справиться с огнем. Во время пожара никто не пострадал.
К сожалению, автомобиль сгорел полностью
Напомним, ранее мы писали о том, что в массовой аварии в Прикамье пострадали 15 человек. Массовой ДТП с участием рейсового автобуса Пермь- Очер произошло в Нытвенском районе в 8:30 в воскресенье, 26 января.
ИСТОЧНИК KP.RU