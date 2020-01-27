В Перми на неделе отключат воду в нескольких районах
В Перми в последние дни января и в начале февраля отключат воду в нескольких районах города. В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что отключения связаны с плановыми и ремонтными работами.
В понедельник, 27 января, с 10:00 до 18:00 не будет воды в Свердловском районе Перми.
-Академика Курчатова, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 4а, 9, 9а;
-Василия Васильева, 3, 3 лит а, 3б, 5, 5а, 5б, 5д/6, 7;
-Гусарова, 10, 14.
В четверг, 30 января с 10:00 до 18 :00 из-за плановых работ воду отключат в центре Перми:
-Комсомольский проспект, 54, 56, 58;
-Тимирязева, 50, 52, 54.
В первый день февраля с 10:00 до 19:00 придется запастись водой жителям Мотовилихинского района.
-Кирпичная, 1, 34;
-Огородникова, 2, 53;
-Труда, 61;
-Харьковская, 21.
ИСТОЧНИК KP.RU