В Прикамье легковушка столкнулась с буксируемым автомобилем

27 Янв. 2020 2020-01-27T06:20:48+03:00

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На трассе в Пермском крае столкнулись буксируемый автомобиль и легковушка. Авария произошла днем 26 января. В результате столкновения пострадал один человек.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что на трассе «Подъезд к автодороге М7 Волга» столкнулись две иномарки. По предварительным данным, «Nissan Pathfinder» буксировал на гибкой сцепке « Renault Sandero». Женщина-водитель французской иномарки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Лада Гранта»

В результате аварии пострадал водитель «Лады». С травмами его отправили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU