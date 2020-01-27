В Прикамье легковушка столкнулась с буксируемым автомобилем
На трассе в Пермском крае столкнулись буксируемый автомобиль и легковушка. Авария произошла днем 26 января. В результате столкновения пострадал один человек.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что на трассе «Подъезд к автодороге М7 Волга» столкнулись две иномарки. По предварительным данным, «Nissan Pathfinder» буксировал на гибкой сцепке « Renault Sandero». Женщина-водитель французской иномарки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Лада Гранта»
В результате аварии пострадал водитель «Лады». С травмами его отправили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU