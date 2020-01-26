В Прикамье 80% больных ВИЧ заразились им половым путем

26 Янв. 2020 2020-01-26T17:38:45+03:00

Всего в 2019 году обследовали 644587 человек, что на 2,3 % больше, чем в 2018 году. Фото: Василий Вахрин

Средний возраст инфицированных от 35,9 до 36,7 лет

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В пермском СПИД-центре подвели итоги заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 2019 год.

В 2019 году заболеваемость ВИЧ уменьшилась на 11,4%, чем в 2018 году. Показатель смертности снизился на 36,5 % по сравнению с показателями прошлого года.

Чаще всего в Пермском крае инфекция передается половым путем - 76,3%. Из числа вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекция обнаружена у 59,7 % мужчин и 40,3 % у женщин. Средний возраст ВИЧ-инфицированных в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился с 35,9 до 36,7 лет.

Всего в 2019 году обследовали 644587 человек, что на 2,3 % больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU