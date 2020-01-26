В Прикамье 80% больных ВИЧ заразились им половым путем
В пермском СПИД-центре подвели итоги заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 2019 год.
В 2019 году заболеваемость ВИЧ уменьшилась на 11,4%, чем в 2018 году. Показатель смертности снизился на 36,5 % по сравнению с показателями прошлого года.
Чаще всего в Пермском крае инфекция передается половым путем - 76,3%. Из числа вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекция обнаружена у 59,7 % мужчин и 40,3 % у женщин. Средний возраст ВИЧ-инфицированных в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился с 35,9 до 36,7 лет.
Всего в 2019 году обследовали 644587 человек, что на 2,3 % больше, чем в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU