В Пермском крае месяц ищут 47-летнюю женщину со шрамом на щеке

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:09:08+03:00

Она нуждается в медицинской помощи

Изменить размер текста: A A

В Краснокамске разыскивают 47-летнюю Надежду Мельникову. О пропаже сообщили в поисковом отряде им. Ирины Бухановой.

Женщина ушла из дома на улице Энергетиков, 5 в 11:00 2 января 2020 года. С тех пор она не выходила на связь.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы до плеч, карие глаза. Особые приметы: хромает на правую ногу, есть шрам на правой щеке.

Надежда Мельникова была одета: в черное пальто, белую шапку и черные сапоги.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU