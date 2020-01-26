В Пермском крае месяц ищут 47-летнюю женщину со шрамом на щеке
Она нуждается в медицинской помощи
Надежда Мельникова. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Краснокамске разыскивают 47-летнюю Надежду Мельникову. О пропаже сообщили в поисковом отряде им. Ирины Бухановой.
Женщина ушла из дома на улице Энергетиков, 5 в 11:00 2 января 2020 года. С тех пор она не выходила на связь.
Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы до плеч, карие глаза. Особые приметы: хромает на правую ногу, есть шрам на правой щеке.
Надежда Мельникова была одета: в черное пальто, белую шапку и черные сапоги.
Женщина нуждается в медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU