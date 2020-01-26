2020-01-26T14:21:39+03:00
Происшествия

Появилось видео с места ДТП автобусом, где пострадали 15 человек

Среди пострадавших один ребенок [Видео]
Лилия Абибулаева
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Из-за аварии дорога оказалась перекрыта. Фото: Instagram @chp_59Из-за аварии дорога оказалась перекрыта. Фото: Instagram @chp_59
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Утром в воскресенье, 26 января, в Нытвенском районе произошло массовое ДТП. Рейсовый автобус сообщением «Пермь-Очер» выехал на встречку и столкнулся с двумя легковушками. В аварии пострадали 15 человек, среди которых один ребенок.

Около 15 человек пострадали в аварии с автобусом в Пермском крае.По данным ведомства, ДТП произошло утром в воскресенье на 414-ом километре федеральной трассы М7, недалеко от города Оханск.

В ГУ МВД по Пермскому края сообщили, что на трассе М7 Волга водитель автобуса «КАВ3» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «HYUNDAI», который въехал в легковой автомобиль «OPEL».

Из-за аварии дорога оказалась перекрыта. Сотрудники ГИБДД пытались устранить последствия аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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