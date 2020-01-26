Появилось видео с места ДТП автобусом, где пострадали 15 человек
Утром в воскресенье, 26 января, в Нытвенском районе произошло массовое ДТП. Рейсовый автобус сообщением «Пермь-Очер» выехал на встречку и столкнулся с двумя легковушками. В аварии пострадали 15 человек, среди которых один ребенок.
Около 15 человек пострадали в аварии с автобусом в Пермском крае.По данным ведомства, ДТП произошло утром в воскресенье на 414-ом километре федеральной трассы М7, недалеко от города Оханск.
В ГУ МВД по Пермскому края сообщили, что на трассе М7 Волга водитель автобуса «КАВ3» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «HYUNDAI», который въехал в легковой автомобиль «OPEL».
Из-за аварии дорога оказалась перекрыта. Сотрудники ГИБДД пытались устранить последствия аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU