Ученик пермской школы заболел туберкулезом

26 Янв. 2020 2020-01-26T13:41:52+03:00

В минздраве предупреждают о том, что туберкулез чаще протекает бессимптомно. Фото: Василий Вахрин

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В Перми школьник заболел туберкулезом. В краевом минздраве сообщили, что мальчик проходил курс лечения в санатории в связи с выявлением заболевания у его родственника.

На данный момент в школе проведены все профилактические, противоэпидемические и санитарные мероприятия. Ситуация находится на контроле медицинских работников.

В минздраве предупреждают о том, что туберкулез чаще протекает бессимптомно. Для своевременного выявления недуга разработан стандарт диагностики, который должен проводиться ежегодно.

- Малыши до 7 лет проходят реакцию Манту, если она оказывается положительной, проводится диаскинтест. Если и он оказывается положительным, ребёнок направляется к фтизиатру для дальнейшего обследования. Для защиты ребёнка от туберкулеза фтизиатры рекомендуют провести вакцинацию от туберкулёза ребенку в роддоме, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU