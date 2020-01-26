Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Прикамье

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:18:11+03:00

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На месте аварии дежурят медики. В больницу отправлены 15 человек.

Напомним, у тром в воскресенье, 26 января, в Нытвенском районе произошло массовое ДТП. Рейсовый автобус сообщением «Пермь-Очер» выехал на встречку и столкнулся с двумя легковушками.

В аварии пострадали 15 человек, среди которых один ребенок. Министр Здравоохранения Оксана Мелехова сообщила, что 8 человек в тяжелом состоянии.

- На место оперативно прибыли все экстренные службы, в том числе 9 бригад "скорой медицинской помощи " и 2 бригады из ТЦМК.В готовности к вылету находится вертолет санавиации. Госпитализировано 15 человек, в том числе 1 ребёнок. Погибших в результате аварии нет. По предварительным данным, 8 человек находится в тяжелом состоянии и 7- в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU