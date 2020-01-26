В Прикамье из-за ДТП с автобусом трасса «М-7 Волга» заблокирована

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:51:52+03:00

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Утром в воскресенье, 26 января, в Нытвенском районе произошло массовое ДТП. Рейсовый автобус сообщением «Пермь-Очер» выехал на встречку и столкнулся с двумя легковушками. В аварии пострадали 15 человек, среди которых один ребенок.

Из-за аварии движение по трассе затруднено. Сотрудники ГИБДД пытаются устранить последствия аварии. На участке организовано реверсивное движение.

Водителям предлагают объехать участок через Очер, Верещагино и Карагай.

В минздраве сообщили, что состояние пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU