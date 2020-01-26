На трассе в Прикамьте в ДТП погиб мужчина

26 Янв. 2020 2020-01-26T08:21:57+03:00

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В Пермском крае произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла в Краснокамском районе.

В субботу, 25 января, в 17:25 на трассе Пермь – Ильинский столкнулись «Лада Гранта» и «BMW». По предварительной информации, 24-летний водитель отечественной легковушки превысил скорость, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «BMW».

В результате аварии молодой человек погиб на месте. По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье машина «скорой помощи» слетела в кювет и перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU