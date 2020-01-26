На трассе в Прикамьте в ДТП погиб мужчина
В Пермском крае произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла в Краснокамском районе.
В субботу, 25 января, в 17:25 на трассе Пермь – Ильинский столкнулись «Лада Гранта» и «BMW». По предварительной информации, 24-летний водитель отечественной легковушки превысил скорость, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «BMW».
В результате аварии молодой человек погиб на месте. По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье машина «скорой помощи» слетела в кювет и перевернулась.
ИСТОЧНИК KP.RU