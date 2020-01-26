2020-01-26T08:09:34+03:00
Спорт

В состав ФК «Звезда -2005» вошли две новые футболистки

Теперь у «красно-рыжих» новый голкипер и защитник
Лилия Абибулаева
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Новые футболистки ФК"Звезда-2005". Фото: "Звезда-2005"Новые футболистки ФК"Звезда-2005". Фото: "Звезда-2005"
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В пермском футбольном клубе «Звезда-2005» пополнение. В состав команды вошли голкипер Татьяна Дронова и защитник Любовь Кипяткова.

Татьяна Дронова дебютировала в 2019 году в Высшем дивизионе составе ижевского «Торпедо». Также выступала за юношескую и молодежную сборную России.

Любовь Кипятков – воспитанница «Звезды». В составе «красно-рыжих» она играла в течение 6 лет, до 2017 года. Последние два года выступала за рязанских «десантниц»,но сейчас снова вернулась в родной клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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