В состав ФК «Звезда -2005» вошли две новые футболистки

26 Янв. 2020 2020-01-26T08:09:34+03:00

Теперь у «красно-рыжих» новый голкипер и защитник

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В пермском футбольном клубе «Звезда-2005» пополнение. В состав команды вошли голкипер Татьяна Дронова и защитник Любовь Кипяткова.

Татьяна Дронова дебютировала в 2019 году в Высшем дивизионе составе ижевского «Торпедо». Также выступала за юношескую и молодежную сборную России.

Любовь Кипятков – воспитанница «Звезды». В составе «красно-рыжих» она играла в течение 6 лет, до 2017 года. Последние два года выступала за рязанских «десантниц»,но сейчас снова вернулась в родной клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU