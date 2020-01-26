На трассе в Прикамье машина «скорой помощи» слетела в кювет и перевернулась

26 Янв. 2020 2020-01-26T07:23:45+03:00

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В Пермском крае произошла авария с участием машины «скорой помощи». В поселке Лямино Пермского края в субботу, 25 января, машина «скорой» слетела в кювет и перевернулась.

Местные жители засняли последствия аварии и выложили в интернет. Известно, что в аварии никто не пострадал. Машина получила механические повреждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в аварии под Пермью пострадали три человека. Днем в субботу, 25 января, на 8-м километре трассы Полазна - Чусовой, в Добрянском городском округе, произошло ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU