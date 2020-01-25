Пермский Promobot начал работать в московском аэропорту Внуково

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:33:17+03:00

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Promobot - первый робот для продажи SIM-карт - уже работает в московском аэропорту Внуково.

- С его помощью SIM-карту можно получить быстрее, чем у «живого» продавца, - рассказали в компании Promobot. - Весь процесс занимает меньше минуты.

Планируется, что в аэропорту Внуково андроид будет помогать получать SIM-карты туристам и гостям страны: робот знает 10 языков, включая арабский, турецкий и португальский. Таким образом, Promobot может быть первым, с кем заговорит иностранный гость Москвы после выхода из самолета. Благодаря встроенной лингвистической базе, робот способен поддержать разговор на любую тему при помощи вопросов и ответов.

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ИСТОЧНИК KP.RU