Пермский Promobot начал работать в московском аэропорту Внуково
Promobot - первый робот для продажи SIM-карт - уже работает в московском аэропорту Внуково.
- С его помощью SIM-карту можно получить быстрее, чем у «живого» продавца, - рассказали в компании Promobot. - Весь процесс занимает меньше минуты.
Планируется, что в аэропорту Внуково андроид будет помогать получать SIM-карты туристам и гостям страны: робот знает 10 языков, включая арабский, турецкий и португальский. Таким образом, Promobot может быть первым, с кем заговорит иностранный гость Москвы после выхода из самолета. Благодаря встроенной лингвистической базе, робот способен поддержать разговор на любую тему при помощи вопросов и ответов.
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ИСТОЧНИК KP.RU