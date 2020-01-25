2020-01-25T14:13:25+03:00
Происшествия

«Женщину пришлось деблокировать из машины». В аварии под Пермью пострадали три человека

Один из раненых - ребенок
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Днем в субботу, 25 января, на 8-м километре трассы Полазна - Чусовой, в Добрянском городском округе, произошло ДТП.

- В 13.25 на дороге столкнулись два автомобиля: LADA Priora и Hyundai, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевой полиции. - Три человека пострадали, один из них несовершеннолетний. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На помощь ГИБДД прибыл экипаж сотрудников МЧС России по Пермскому краю.

- Пожарные, используя аварийно-спасательный инструмент, деблокировали женщину из автомобиля и передали ее врачам скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне этой же трассе легковой автомобиль «Рено-логан» врезался в бензовоз. К счастью, бензовоз был пустым, поэтому пожара не произошло. При столкновении пострадал 26-летний пассажир легкового автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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