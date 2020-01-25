2020-01-25T13:11:25+03:00
Происшествия

Пермские спасатели вытащили рыбаков со льдины на Каме

Трое мужчин ловили рыбу на тонком льду
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Виталий КОКШАРОВ
Изменить размер текста:

Утром 25 января трое мужчин отправились на Каму ловить рыбу. Они вышли на лед в Кировском районе около СНТ «Крымский». Но лед оказался слишком тонким. Самостоятельно выбраться на берег рыбаки не смогли и вызвали спасателей.

- На место оперативно выехали сотрудники Пермской городской службы спасения, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе. - При помощи резиновой лодки и судна на воздушной подушке они доставили трех рыбаков на берег. Никто не пострадал.

Спасатели напомнили, что сейчас на некоторых водоемах толщина льда недостаточно безопасная. Выходить можно на лед, имеющий зеленоватый оттенок и толщиной не менее 7 сантиметров. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами, а при их отсутствии перед началом движения по льду следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки.

- Особую опасность представляет лед, покрытый толстым слоем снега, так как вода под ним замерзает медленно и неравномерно, - отметили в службе спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермский Promobot начал работать в московском аэропорту Внуково
«Женщину пришлось деблокировать из машины». В аварии под Пермью пострадали три человека
Пермские спасатели вытащили рыбаков со льдины на Каме
Одно из самых исполняемых в мире произведений было создано в Перми
«На улицу идет пар». В Перми вновь прорвало трубу отопления
Жюри «Золотой маски» само приедет в Пермь
Отключения воды в Перми в январе-феврале 2020
В Перми пройдут довыборы в Законодательное Собрание
«Врезался в бензовоз». На трассе в Прикамье произошло серьезное ДТП
Водитель иномарки в Пермском крае сбил снегокат с трехлетней девочкой
В Перми глухой мужчина помогал искать немую женщину и потерялся сам
В Перми осудят 31-летнего мужчину за сбыт и производство наркотиков
В Прикамье ожидаются снежные выходные
В Перми проверили качество питания в школах
В Перми представили эскизы нового театра оперы и балета
В Перми ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина
В Перми при странных обстоятельствах пропал 20-летний парень
В Перми заканчивается строительство нового муниципального приюта для бродячих животных
Пермячка отсудила у управляющей компании 70 тысяч рублей за сломанную руку