Пермские спасатели вытащили рыбаков со льдины на Каме

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:11:25+03:00

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Утром 25 января трое мужчин отправились на Каму ловить рыбу. Они вышли на лед в Кировском районе около СНТ «Крымский». Но лед оказался слишком тонким. Самостоятельно выбраться на берег рыбаки не смогли и вызвали спасателей.

- На место оперативно выехали сотрудники Пермской городской службы спасения, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе. - При помощи резиновой лодки и судна на воздушной подушке они доставили трех рыбаков на берег. Никто не пострадал.

Спасатели напомнили, что сейчас на некоторых водоемах толщина льда недостаточно безопасная. Выходить можно на лед, имеющий зеленоватый оттенок и толщиной не менее 7 сантиметров. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами, а при их отсутствии перед началом движения по льду следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки.

- Особую опасность представляет лед, покрытый толстым слоем снега, так как вода под ним замерзает медленно и неравномерно, - отметили в службе спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU