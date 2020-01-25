2020-01-25T12:26:30+03:00
Звезды

Одно из самых исполняемых в мире произведений было создано в Перми

На экраны кинотеатров выходит фильм "Танец с саблями"
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Роль Хачатуряна исполнил Амбарцум Кабанян.Роль Хачатуряна исполнил Амбарцум Кабанян.Фото: кадр из фильма
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30 января в российский прокат выйдет историческая драма «Танец с саблями» (16+). Картина посвящена истории создания композитором Арамом Хачатуряном одного из самых исполняемых произведений в мире. Как известно, в 1942 году в Молотов, как тогда называлась Пермь, был эвакуирован Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова. Вместе с театром в Молотов приехал и Арам Хачатурян.

- «Танец с саблями» родился совершенно случайно, - вспоминал в свое время сам композитор. - В 1942 году в Перми, в эвакуации, я написал «Гаянэ». Начались репетиции. Вызвал меня директор театра и сказал, что в последнем акте надо бы добавить танец. Я считал, что балет закончен, и наотрез отказался. А потом пришел домой, сел за рояль, стал раздумывать. Танец должен быть быстрым, воинственным… Сел за работу в три часа дня, а к двум ночи все было готово. В одиннадцать утра танец прозвучал на репетиции. К вечеру он был поставлен, а на следующий день была генеральная.

Эта история и положена в основу фильма, снятого режиссером Юсупом Разыковым. В Перми «Танец с саблями» покажет «Премьер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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