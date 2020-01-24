В Перми прокуратура проведет проверку на ТЭЦ-6, где рабочие получили травмы

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:40:11+03:00

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ЧП произошло в Свердловском районе Перми 23 января. Во время ремонтных работ два сотрудника подрядной организации получили травмы. Одного рабочего доставили в больницу с химическими ожогами, второй получил термические ожоги.

На место происшествия выехал прокурор Свердловского района.

- В ходе прокурорской проверки, проводимой совместно со специалистами Государственной инспекции труда в Пермском крае, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части соблюдения требований законодательства об охране труда и производственном травматизме на промышленном предприятии, - сообщил в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU