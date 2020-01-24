В Перми прокуратура проведет проверку на ТЭЦ-6, где рабочие получили травмы
ЧП произошло в Свердловском районе Перми 23 января. Во время ремонтных работ два сотрудника подрядной организации получили травмы. Одного рабочего доставили в больницу с химическими ожогами, второй получил термические ожоги.
На место происшествия выехал прокурор Свердловского района.
- В ходе прокурорской проверки, проводимой совместно со специалистами Государственной инспекции труда в Пермском крае, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части соблюдения требований законодательства об охране труда и производственном травматизме на промышленном предприятии, - сообщил в пресс-службе прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU