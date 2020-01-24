В Перми сотрудники ТЭЦ-6 получили серьезные ожоги
Пострадавших отправили в больницу
Вызов на предприятие поступил в 10:36Фото: Василий Вахрин
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В Перми в среду, 23 января, на ТЭЦ-6 произошло ЧП, в результате чего двое рабочих получили травму.
В пресс-службе пермской подстанции «скорой помощи» сообщили о том, что вызов на предприятие поступил в 10:36. Двое рабочих получили ожоги. 29-летний мужчина с химическими ожогами и 39 - летний с термическими в среднетяжелом состоянии отправлены в ожоговый центр им. Гринберга.
Подробности происшествия пока неизвестны.
Напомним, ранее мы писали о том, что в пермской гостинице клиентов обварило кипятком, погибли пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU