В Перми сотрудники ТЭЦ-6 получили серьезные ожоги

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:56:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми в среду, 23 января, на ТЭЦ-6 произошло ЧП, в результате чего двое рабочих получили травму.

В пресс-службе пермской подстанции «скорой помощи» сообщили о том, что вызов на предприятие поступил в 10:36. Двое рабочих получили ожоги. 29-летний мужчина с химическими ожогами и 39 - летний с термическими в среднетяжелом состоянии отправлены в ожоговый центр им. Гринберга.

Подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермской гостинице клиентов обварило кипятком, погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU