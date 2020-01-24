2020-01-24T09:23:32+03:00
Спорт

В Пермском крае началась регистрация на «Лыжню России»

В этом году участие примут более 11 тысяч жителей края
Лилия Абибулаева
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Участники могут выбрать одну из трех дистанций: 1945 метров, 5 или 10 км. Фото: Правительство ПрикамьяУчастники могут выбрать одну из трех дистанций: 1945 метров, 5 или 10 км. Фото: Правительство Прикамья
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В Перми пройдет Всероссийская акция «Лыжня России». Соревнования пройдут 8 февраля, но пройти регистрацию можно уже сейчас.

В этом году в гонке примут участие 11 тысяч жителей Прикамья. 6 тысяч пермяков и более 6 тысяч жителей края из Александровского, Больше-Сосновского, Верещагинского, Горнозаводского, Еловского, Красновишерского, Осинского, Уинского, Чайковского муниципальных районов, городов Соликамска, Чернушки, Чусового и дт.

Участники могут выбрать одну из трех дистанций: 1945 метров, 5 или 10 км. Также состоится адаптивный забег.

Старт, по традиции, на СК «Пермские медведи» на улице Спортивной, 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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