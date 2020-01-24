Житель Пермского края напал с табуретом на инспектора по делам несовершеннолетних

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:15:02+03:00

Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае осудили 34-летнего жителя Барды. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении инспектора по делам несовершеннолетних.

В инспекцию поступило сообщение о неисполнении родительских обязанностей местной жительнице. Сотрудница ведомства выехала, чтобы подтвердит информацию. Горе-мать инспектор нашла в компании ее знакомого. Когда женщину попросили проехать в отдел, мужчина разозлился и набросился на инспектора. Он схватил табурет и замахнулся на сотрудницу инспекции, а потом ударил ее кулаком в лицо.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU