Пермяков приглашают на бесплатные занятия по йоге и танцам

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:51:15+03:00

С собой необходимо иметь сменную спортивную обувь и удобную одежду. Фото: Василий Вахрин

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В Перми возобновляются бесплатные занятия по йоге и зумбе. Если хотите расслабиться, снять напряжение, восстановить дыхание, то вам отлично подойдет йога и дыхательная гимнастика.

Для тех, кто наоборот, хочет зарядиться энергией, оптимизмом, могут сходить на зумбу. Также проводятся тренировки по общей физической подготовке.

Занятия предназначены для людей старшего и среднего возраста. Тренировки проводятся 2-3 раза в неделю на базе общественных центров Мотовилихинского района.

Оздоровительная и дыхательная гимнастика проходит в общественных центрах «Агат» и «Дружба». Также в ОЦ «Агат» проводятся занятия по йоге, а в ОЦ «Дружба» – по зумбе Gold.

Общей физической подготовкой можно заняться в общественных центрах «Висим», «Вышка-2»

На занятия приглашаются все, кому не противопоказаны занятия спортом. С собой необходимо иметь сменную спортивную обувь и удобную одежду.

Узнать о расписании можно по телефону: 260-44-30.

ИСТОЧНИК KP.RU