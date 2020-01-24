Пермяков приглашают на бесплатные занятия по йоге и танцам
В Перми возобновляются бесплатные занятия по йоге и зумбе. Если хотите расслабиться, снять напряжение, восстановить дыхание, то вам отлично подойдет йога и дыхательная гимнастика.
Для тех, кто наоборот, хочет зарядиться энергией, оптимизмом, могут сходить на зумбу. Также проводятся тренировки по общей физической подготовке.
Занятия предназначены для людей старшего и среднего возраста. Тренировки проводятся 2-3 раза в неделю на базе общественных центров Мотовилихинского района.
Оздоровительная и дыхательная гимнастика проходит в общественных центрах «Агат» и «Дружба». Также в ОЦ «Агат» проводятся занятия по йоге, а в ОЦ «Дружба» – по зумбе Gold.
Общей физической подготовкой можно заняться в общественных центрах «Висим», «Вышка-2»
На занятия приглашаются все, кому не противопоказаны занятия спортом. С собой необходимо иметь сменную спортивную обувь и удобную одежду.
Узнать о расписании можно по телефону: 260-44-30.
ИСТОЧНИК KP.RU