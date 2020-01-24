«АЗС и гильотинные ножницы». В Прикамье судебные приставы за год арестовали имущество на 3 миллиарда рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:30:45+03:00

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Судебные приставы Пермского края рассказали о самом дорогом имуществе, которое пришлось арестовать в 2019 году, чтобы взыскать долги.

Всего за год приставы произвели 11 тысяч арестов на сумму более 3,7 миллиардов рублей. На реализацию передано имущество общей стоимостью около 2,2 миллиарда рублей, в результате его продажи выручено порядка 262 миллиона рублей.

Список арестованного приставами имущества обширен. Там есть и бытовая техника, и мебель, и недвижимость. Самым дорогим имущество стало право требования по решению Ленинского районного суда стоимостью 98 миллионов рублей. Второе место в данном списке занимает автозаправочная станция, являющаяся предметом залога и оцененная почти в 70 миллионов рублей. Также в рейтинг необычного имущества попали гильотинные ножницы.

ИСТОЧНИК KP.RU