2020-01-24T08:30:45+03:00
Общество

«АЗС и гильотинные ножницы». В Прикамье судебные приставы за год арестовали имущество на 3 миллиарда рублей

Было произведено 11 тысяч арестов
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самым дорогим имущество стало право требования по решению Ленинского районного суда стоимостью 98 миллионов рублейСамым дорогим имущество стало право требования по решению Ленинского районного суда стоимостью 98 миллионов рублейФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Судебные приставы Пермского края рассказали о самом дорогом имуществе, которое пришлось арестовать в 2019 году, чтобы взыскать долги.

Всего за год приставы произвели 11 тысяч арестов на сумму более 3,7 миллиардов рублей. На реализацию передано имущество общей стоимостью около 2,2 миллиарда рублей, в результате его продажи выручено порядка 262 миллиона рублей.

Список арестованного приставами имущества обширен. Там есть и бытовая техника, и мебель, и недвижимость. Самым дорогим имущество стало право требования по решению Ленинского районного суда стоимостью 98 миллионов рублей. Второе место в данном списке занимает автозаправочная станция, являющаяся предметом залога и оцененная почти в 70 миллионов рублей. Также в рейтинг необычного имущества попали гильотинные ножницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми прокуратура проведет проверку на ТЭЦ-6, где рабочие получили травмы
В Пермском районе спасатели экстренно доставили больную до больницы
В Перми сотрудники ТЭЦ-6 получили серьезные ожоги
В Пермском крае началась регистрация на «Лыжню России»
Житель Пермского края напал с табуретом на инспектора по делам несовершеннолетних
Пермяков приглашают на бесплатные занятия по йоге и танцам
«АЗС и гильотинные ножницы». В Прикамье судебные приставы за год арестовали имущество на 3 миллиарда рублей
В Прикамье иномарка сбила 11-летнюю девочку
В Перми с 1 февраля начинается прием в первые классы
Стало известно состояние пострадавших в пермской гостинице «Карамель»
В Прикамье нашли нарушения в больнице для осужденных
Пострадавшим в пермском хостеле «Карамель» начали оказывать материальную помощь
В Прикамье возбудили уголовное дело по факту гибели 4-летнего ребенка в больнице
В Перми из-за очередной коммунальной аварии затопило целую улицу
Сотрудника Госпожнадзора, которого задержали после ЧП в мини-отеле Перми, отпустили в зале суда
Управляющий хостела «Карамель» в Перми, где погибли 5 человек, объявлен в розыск
После ЧП в хостеле «Карамель» в Перми проверят все организации, расположенные в подвалах
В Перми начали избирать меру пресечения инспектору Госпожнадзора после трагедии в хостеле "Карамель"
«Разбил окно головой». В Перми в салоне автобуса упал пассажир
Леонид Политов назначен руководителем администрации губернатора Прикамья