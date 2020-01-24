В Прикамье иномарка сбила 11-летнюю девочку
В Пермском крае в ДТП пострадала школьница. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла днем 23 января.
По предварительной информации, на трассе Кукуштан - Чайковский 29-летний житель Екатеринбурга на автомобиле «Форд Транзит» сбил 11 - летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в неположенном месте.
Врачи диагностировали травму головы и тела. Девочку отправили в больницу. Выяснилось, что водитель не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
В настоящее время по факту ДТП вынесено определение о возбуждении административного расследовании.
ИСТОЧНИК KP.RU