В Прикамье иномарка сбила 11-летнюю девочку

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:50:10+03:00

Выяснилось, что водитель не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае в ДТП пострадала школьница. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла днем 23 января.

По предварительной информации, на трассе Кукуштан - Чайковский 29-летний житель Екатеринбурга на автомобиле «Форд Транзит» сбил 11 - летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в неположенном месте.

Врачи диагностировали травму головы и тела. Девочку отправили в больницу. Выяснилось, что водитель не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

В настоящее время по факту ДТП вынесено определение о возбуждении административного расследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU