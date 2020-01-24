Стало известно состояние пострадавших в пермской гостинице «Карамель»
После страшной трагедии в больнице с тяжелыми ожогами оказались 3 человека. В первые часы после ЧП пострадавшие находились в тяжелом состоянии.
Напомним, в ночь на понедельник, 20 января, в мини-отеле «Карамель» прорвало трубу. С потолка на постояльцев начал хлестать кипяток. Заживо сварились пять человек. Еще 6 получили ожоги.
Заведующий ожоговым центром Андрей Бабиков сообщил, что пострадавшие идут на поправку.
- Поступили три человека. Поражены нижние конечности. Сейчас пострадавшим предстоит лечение, стабилизация здоровья. Это процесс не быстрый: они могут лежать в больнице еще до 1,5 месяцев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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