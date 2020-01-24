2020-01-24T06:49:56+03:00
Общество

В Прикамье нашли нарушения в больнице для осужденных

Помещение не соответствовало требованиям СанПиНа
Лилия Абибулаева
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Устранение нарушений находится на контроле прокуратурыУстранение нарушений находится на контроле прокуратурыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В медучрежении исправительной колонии в Пермском крае были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Ныробская прокуратура провела проверку.

В результате было обнаружено, что в туберкулезном помещении больницы в процедурных кабинетах имеются сколы на стенах и потолке, отслаивается краска и штукатурка, повреждено половое покрытие и оконные блоки.

Начальнику колонии внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что после ЧП в хостеле «Карамель» в Перми проверят все организации, расположенные в подвалах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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