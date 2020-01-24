В Прикамье нашли нарушения в больнице для осужденных
В медучрежении исправительной колонии в Пермском крае были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Ныробская прокуратура провела проверку.
В результате было обнаружено, что в туберкулезном помещении больницы в процедурных кабинетах имеются сколы на стенах и потолке, отслаивается краска и штукатурка, повреждено половое покрытие и оконные блоки.
Начальнику колонии внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Напомним, ранее мы писали о том, что после ЧП в хостеле «Карамель» в Перми проверят все организации, расположенные в подвалах.
ИСТОЧНИК KP.RU