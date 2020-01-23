В Пермском крае растет количество заболевших гриппом

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:08:47+03:00

Если все-таки заболели, нельзя заниматься самолечением, а стоит обратиться к врачу Фото: Василий Вахрин

Однако уровень заболеваемости ниже эпидемического уровня

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В Пермском крае за прошлую неделю увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ. Чаще всего, встречают пациенты с риновирусами, вирусами гриппа, аденовирусами.

Чтобы обезопасить себя от гриппа, специалисты советуют не переохлаждаться, избегать контактов с больными людьми, надевать маску, если контакт неизбежен, проветривать помещение, чаще мыть руки, стараться не прикасаться к глазам, вести здоровый образ жизни.

Если все-таки заболели, нельзя заниматься самолечением, а стоит обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU