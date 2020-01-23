2020-01-23T06:51:37+03:00
Общество

В Прикамье женщину с 4 детьми оставили без света и отопления

У многодетной матери скопился долг, но женщина постепенно его погашает
Лилия Абибулаева
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Энергетики требуют погасить весь долг целиком, но тогда семье не на что будет жить.Энергетики требуют погасить весь долг целиком, но тогда семье не на что будет жить.Фото: Василий Вахрин
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- Нам не на что будет жить с 4 детьми. А свет нам необходим: дети ходят в школу, им нужно делать уроки, - написала заявительница.

Жительница Пермского края обратилась к уполномоченному по правам ребенка. Она объяснила, что живет в Сивинском районе с четырьмя детьми. Многодетную семью оставили без света, воды и отопления. Женщина призналась, что за коммунальные услуги у них скопился долг, который она выплачивает понемногу, а за свет она всегда платила исправно. Энергетики требуют погасить весь долг целиком, но тогда семье не на что будет жить.

Светлана Денисова выяснила, что между энергетиками и матерью 4 детей было соглашение о рассрочке платежа суммой 120 тысяч на полгода, но платить каждый месяц по 19 тысяч она не могла.

Оказалось, что женщине оказывали небольшую социальную поддержку, как многодетной матери. Содействие в рассмотрении вопроса о погашении задолженности будет оказывать социальный участковый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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