2020-01-22T20:48:26+03:00
Общество

На пост ректора пермского педуниверситета претендуют три человека

Выбирать его будут тайным голосованием
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ученый совет Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета объявил о предстоящих выборах ректора вуза. Уже есть три кандидата на эту должность: временно исполняющий обязанности ректора вуза Константин Егоров, исполняющий обязанности проректора по внеучебной работе Олег Лысенко и декан математического факультета Ирина Власова.

11 февраля состоится заседание Ученого совета по утверждению списка кандидатов, 3 марта – аттестационная комиссия Министерства образования и науки России. На ней все утвержденные кандидаты пройдут аттестацию. А затем уже состоится Конференции работников и обучающихся унвиерситета, на которой 125 делегатов изберут нового ректора путем тайного голосования.

Дата конференции пока неизвестна. Она должна быть согласована с Минобрнауки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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