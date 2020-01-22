На пост ректора пермского педуниверситета претендуют три человека
Ученый совет Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета объявил о предстоящих выборах ректора вуза. Уже есть три кандидата на эту должность: временно исполняющий обязанности ректора вуза Константин Егоров, исполняющий обязанности проректора по внеучебной работе Олег Лысенко и декан математического факультета Ирина Власова.
11 февраля состоится заседание Ученого совета по утверждению списка кандидатов, 3 марта – аттестационная комиссия Министерства образования и науки России. На ней все утвержденные кандидаты пройдут аттестацию. А затем уже состоится Конференции работников и обучающихся унвиерситета, на которой 125 делегатов изберут нового ректора путем тайного голосования.
Дата конференции пока неизвестна. Она должна быть согласована с Минобрнауки.
ИСТОЧНИК KP.RU