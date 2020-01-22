"От Фриды отказались, потому что она недостаточно ласковая". Волонтеры ищут дом кошке из приюта Перми
- Нам так жаль, что кошкам приходится все это испытывать.. Нам так жаль, что мы ошибаемся в людях... - пишут в группе пермского приюта "Счастливый хвост".
Недавно кошку по кличке Фрида снова вернули в приют. Ее уже забирали в дом, в новую семью, но позже отказались от кошки - она, по мнению бывших хозяев, недостаточно ласковая.
Сейчас волонтеры снова ищут бедняге новый дом.
- Фрида молода, стерилизована и обработана от паразитов, - говорят в приюте. - С лотком проблем нет. Фрида самодостаточна, не любит, когда ее тискают, но с удовольствием придет погладиться. Другие кошки ее бесят, лучше взять Фриду единственным животным и без маленьких детей.
Если вам понравилась Фрида, звоните по телефону 8-909-101-29-70 (Ия).
ИСТОЧНИК KP.RU