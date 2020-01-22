2020-01-22T14:10:37+03:00
Общество

Пермский сельскохозяйственый университет сэкономит 2 млн рублей после модернизации систем отопления специалистами «ЕЭС-Гарант»

Экономия в оплате отопления составит 20 %
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Пермский филиал «ЕЭС-Гарант» за первый квартал 2020 года модернизирует систему отопления в двух корпусах Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова. Работы пройдут в рамках энергосервисного контракта с вузом, на реализацию этого проекта компания направит собственные средства, а оплата ее услуг будет производиться из образовавшейся экономии.

В учебных корпусах будет смонтирована система автоматического регулирования теплоносителя (САРТ), которая оптимизирует теплопотребление зданий, а также будет устанавливать оптимальную температуру в помещениях. Это существенно сократит расход тепловой энергии и обеспечит ежегодную экономию в 20% на ее оплате. Всего за 2020-2023 годы теплопотребление зданий университета будет снижено на 460 Гкал, что составляет 2,1 млн рублей.

Учебные заведения имеют большой потенциал энергосбережения ввиду особенностей графика пребывания людей. В ночные часы, при отсутствии в помещениях вуза студентов и педагогов, объем теплоносителя автоматически снижается. Это сокращает ежемесячную оплату коммунальных услуг.

Модернизация системы отопления пермского сельхозуниверситета – первый энергосервисный контракт филиала «ЕЭС-Гарант» с вузом. Ранее САРТ устанавливалась компанией в школах и детских садах региона.

ООО «ЕЭС-Гарант» - независимая энергосбытовая и энергосервисная компания. Основные виды деятельности: поставка электроэнергии, природного газа, услуги по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Среди ключевых партнеров – основные производители электроэнергии и энергосбытовые компании, а также крупнейшие производители энергосберегающего оборудования и приборов учета.

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