В Перми после гибели пятерых человек в хостеле задержали сотрудника пожарного надзора

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:58:35+03:00

Следователи будут ходатайствовать об аресте. Фото: Василий Вахрин

Его подозревают в халатности

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Следователи задержали сотрудника Госпожнадзора Пермского края после трагедии в мини-отеле «Карамель», где заживо сварились пять человек.

Напомним, в ночь на 20 января,в здании прорвало трубу, и кипяток полился прямо на постояльцев. В результате погибли 5 яеловек, шестеро пострадали.

Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что его подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. По мнению следователей, все нарушения были выявлены инспектором уже давно, но никаких действий не последовало. Следователи будут ходатайствовать об аресте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU