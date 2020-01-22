В Перми из-за теплой погоды в ледовом городке демонтируют часть элементов оформления
В этом году зима в Перми аномально теплая. Температурные рекорды были побиты несколько раз. Из-за этого часть ледовых объектов начали таять. Администрация приняла решения убрать опасные часть элементов оформления, чтобы они не угрожали жизни и здоровью жителей Перми.
- Планируется, что разобраны будут некоторые декоративные элементы, горки для катания продолжат работу. Таким образом, акцент будет сделан на сохранении дальнейшей максимальной функциональности городка, - сообщили в пресс-службе администрации.
В мэрии сообщают, что на время демонтажа ледовый городок закрывать не будут. Он все так же открыт для посещения.
ИСТОЧНИК KP.RU