2020-01-22T14:30:59+03:00
Общество

В Перми из-за теплой погоды в ледовом городке демонтируют часть элементов оформления

Это делается для безопасности жителей
Лилия Абибулаева
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В мэрии сообщают, что на время демонтажа ледовый городок закрывать не будутВ мэрии сообщают, что на время демонтажа ледовый городок закрывать не будутФото: Василий Вахрин
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В этом году зима в Перми аномально теплая. Температурные рекорды были побиты несколько раз. Из-за этого часть ледовых объектов начали таять. Администрация приняла решения убрать опасные часть элементов оформления, чтобы они не угрожали жизни и здоровью жителей Перми.

- Планируется, что разобраны будут некоторые декоративные элементы, горки для катания продолжат работу. Таким образом, акцент будет сделан на сохранении дальнейшей максимальной функциональности городка, - сообщили в пресс-службе администрации.

В мэрии сообщают, что на время демонтажа ледовый городок закрывать не будут. Он все так же открыт для посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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