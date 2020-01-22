22 Янв. 2020 2020-01-22T14:31:34+03:00

ЧП с собаками в последнее время в Перми - не редкость Фото: Василий Вахрин

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На днях в Перми стая собак напала на педагога и ее ученицу. Как рассказала на своей странице в соцсетях Мария Дурбале, она шла в школу № 77 у ЖК "Арсенал".

- Стая собак кидалась на проезжающие машины, потом стала рычать на прохожих у пешеходного перехода, - сообщила Мария. - Одна собака схватила меня за пуховик.

Потом на занятия ко мне пришла напуганная ученица из седьмого класса. Сказала, что на нее тоже напала стая собак недалеко от школы. На руке небольшая царапина - особь схватила ребенка за варежку.

В службе отлова позже сообщили, что в сейчас на месте работают специалисты. Двух собак уже отловили.

Напомним, что в последние несколько месяцев в Перми постоянно случаются ЧП с собаками. Осенью жертвой стаи стала, по одним из данных, пенсионерка. А буквально через пару месяцев собаки накинулись на детей, катавшихся с горки. Одного из мальчиков только недавно выписали их больницы. Эксперты считают, что дело в том, что ловить надо именно агрессивных особей, а не доверчивых.

ИСТОЧНИК KP.RU