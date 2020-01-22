2020-01-22T11:36:46+03:00
Происшествия

В Пермском районе следователи проведут проверку после того, как на школьника упали ворота

Мальчик получил сильный ушиб головы
Лилия Абибулаева
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Ребенка доставили в больницу и подключили к ИВЛРебенка доставили в больницу и подключили к ИВЛФото: Василий Вахрин
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В Пермском районе 10-летний ребенок получил тяжкую травму в спортивном зале. Следователи проведут проверку.

Сотрудники следственного комитета выяснили, что 20 января 10-летний школьник в крытом стадионе в селе Култаево получил тяжелую травму. Мальчик опрокинул на себя тяжелые металлические футбольные ворота, в результате чего получил серьезную травму.

Ребенка доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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