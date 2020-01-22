В Пермском районе следователи проведут проверку после того, как на школьника упали ворота
В Пермском районе 10-летний ребенок получил тяжкую травму в спортивном зале. Следователи проведут проверку.
Сотрудники следственного комитета выяснили, что 20 января 10-летний школьник в крытом стадионе в селе Култаево получил тяжелую травму. Мальчик опрокинул на себя тяжелые металлические футбольные ворота, в результате чего получил серьезную травму.
Ребенка доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU