В Прикамье 41-летнего мужчину подозревают в продаже наркотиков

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:05:08+03:00

Растеня он выращивал с помощью специального оборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ

У него нашли 2 килограмма марихуаны

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41-летнего жителя Березников задержали за распространение наркотиков в особо крупном размере. Сотрудники полиции выявили, что он продал 6 граммов марихуаны в одном из подъездов дома в Березниках. Мужчину задержали и обыскали его квартиру.

Там полицейские нашли 2 килограмма каннабиса, приготовленного для сбыта. Наркотики мужчина выращивал с помощью специального оборудования, высушивал, расфасовывал и продавал.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что подозреваемого взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU