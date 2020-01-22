В Прикамье 41-летнего мужчину подозревают в продаже наркотиков
У него нашли 2 килограмма марихуаны
Растеня он выращивал с помощью специального оборудованияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
41-летнего жителя Березников задержали за распространение наркотиков в особо крупном размере. Сотрудники полиции выявили, что он продал 6 граммов марихуаны в одном из подъездов дома в Березниках. Мужчину задержали и обыскали его квартиру.
Там полицейские нашли 2 килограмма каннабиса, приготовленного для сбыта. Наркотики мужчина выращивал с помощью специального оборудования, высушивал, расфасовывал и продавал.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что подозреваемого взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU