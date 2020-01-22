2020-01-22T10:42:53+03:00
Общество

В Перми начнут работать первые в 2020 году городские ярмарки

Они будут принимать посетителей несколько дней
Лилия Абибулаева
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Всего в 2020 году планируют провести 225 ярмарочных днейВсего в 2020 году планируют провести 225 ярмарочных днейФото: Василий Вахрин
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С 24 января в Перми начинают работать городские ярмарки. Первые в новом году площадки начнут работать в Индустриальном районе.

Выбор будет большой. В администрации города обещают товары на любой вкус и кошелек: фермерская продовольственная продукция, колбасы и разнообразные мясные деликатесы, вязаные игрушки, шапки и варежки.

Принимать гостей пермские ярмарки будут с 24 по 26 января с 12:00 до 20:00.

Всего в 2020 году планируют провести 225 ярмарочных дней. Одним из новшеств станет проведение праздничных, сезонных, сельскохозяйственных, а также специализированных ярмарок

ИСТОЧНИК KP.RU

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