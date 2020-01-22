В Перми начнут работать первые в 2020 году городские ярмарки

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:42:53+03:00

Всего в 2020 году планируют провести 225 ярмарочных дней Фото: Василий Вахрин

Они будут принимать посетителей несколько дней

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С 24 января в Перми начинают работать городские ярмарки. Первые в новом году площадки начнут работать в Индустриальном районе.

Выбор будет большой. В администрации города обещают товары на любой вкус и кошелек: фермерская продовольственная продукция, колбасы и разнообразные мясные деликатесы, вязаные игрушки, шапки и варежки.

Принимать гостей пермские ярмарки будут с 24 по 26 января с 12:00 до 20:00.

Всего в 2020 году планируют провести 225 ярмарочных дней. Одним из новшеств станет проведение праздничных, сезонных, сельскохозяйственных, а также специализированных ярмарок

ИСТОЧНИК KP.RU