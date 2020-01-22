В Перми арестовали мужчину, который до смерти избил знакомую
В Индустриальном районе Перми избрали меру пресечения мужчине, который избил знакомую. Ранее пермяк уже привлекался к уголовной ответственности.
Следователи выяснили, что мужчина и 29-летняя пермячка вместе отмечали новогодние праздники. Между ними произошла ссора, в ходе которой задержанный ударил девушку несколько раз по голове. От полученных травм она скончалась.
Подозреваемого взяли под стражу. Свою вину он полностью признал. На суд преступник признался, что раскаивается и сожалеет о содеянном. Ранее он 6 раз привлекался к уголовной ответственности. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU