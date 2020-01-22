В Перми арестовали мужчину, который до смерти избил знакомую

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:22:10+03:00

Он ударил ее несколько раз по голове Фото: Василий Вахрин

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В Индустриальном районе Перми избрали меру пресечения мужчине, который избил знакомую. Ранее пермяк уже привлекался к уголовной ответственности.

Следователи выяснили, что мужчина и 29-летняя пермячка вместе отмечали новогодние праздники. Между ними произошла ссора, в ходе которой задержанный ударил девушку несколько раз по голове. От полученных травм она скончалась.

Подозреваемого взяли под стражу. Свою вину он полностью признал. На суд преступник признался, что раскаивается и сожалеет о содеянном. Ранее он 6 раз привлекался к уголовной ответственности. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU