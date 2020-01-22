«Азот» принимает краевую Спартакиаду-2020

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:02:25+03:00

В ней участвует 10 команд от крупнейших химических предприятий и организаций

Изменить размер текста: A A

В Доме спорта КСЦ «Азот» состоялось открытие Спартакиады Росхимпрофсоюза работников химических отраслей промышленности Пермского края. «Азот» принимает спортсменов второй год подряд.

Торжественное мероприятие приветственным словом открыли председатель Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза Алексей Клейн, директор филиала «Азот» Андрей Семенюк и председатель первичной профсоюзной организации филиала Владимир Семенов. В этом году в Спартакиаде участвует 10 команд от крупнейших химических предприятий и организаций Прикамья.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Второй год подряд мы являемся принимающей стороной соревнований. Наша компания много сил и средств вкладывает в спорт, существует программа «УРАЛХИМ - спорту», для финансовой поддержки спортивных секций и учреждений. Руководство филиала уделяет особое внимание и досугу своих сотрудников, у них есть возможность заниматься в Доме спорта, на лыжной базе. Ведь спорт – это выносливость, воспитание духа, физическая подготовка и здоровье людей. Спартакиада Росхимпрофсоюза дает возможность работникам показать свои спортивные таланты и командный дух.

На открытии озвучили итоги Спартакиады прошлого сезона. В 2019 году спортсмены филиала «Азот» заняли второе место. Также были награждены лучшие спортсмены предприятий. Среди азотчиков ими стали Яна Чугайнова – участница соревнований по волейболу и легкой атлетике и Наиль Фарфутдинов, участвующий в состязаниях по гиревому спорту и состоящий в сборной команде волейболистов «Азота». Они получили почётные грамоты, медали и призы. Нине Аникиной, старшему тренеру-инструктору по физической культуре и спорту КСЦ «Азот», вручили благодарственное письмо за личный вклад в организацию и проведение краевой Спартакиады 2019. Алексей Клейн высказал благодарность филиалу «Азот» в лице директора Андрея Семенюка за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта среди работников химической отрасли Пермского края.

В рамках Спартакиады Росхимпрофсоюза 2020 уже прошли первые соревнования – волейбол среди мужских команд. Следующий этап турнира – лыжные гонки. Всего в этом году участникам предстоит побороться в 12 видах соревнований.