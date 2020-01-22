В Перми за 2019 год родилось почти 13 тысяч малышей

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:58:47+03:00

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Управление ЗАГС пермской администрации подвело итоги 2019 года. Так, за прошлый год в городе родилось 12 943 ребенка, из них мальчиков – 6 624, девочек – 6 319. В прошлом году зарегистрировано на 21 двойню меньше (149 и 170 соответственно) и на 1 тройню больше, чем в 2018 году (3 и 2 соответственно).

За год новую семью обрели 154 ребенка. Это на 31 больше, чем в 2018.

Также в 2019 году 8 357 пар решили узаконить отношения и вступить в брак. В ЗАГСе отметили, что пермяки стали активнее менять фамилию и имя. Так, за год составлено 342 записи.

Всего в управлении ЗАГС администрации Перми в 2019 году было оформлено 43 327 актов гражданского состояния по всем видам.

ИСТОЧНИК KP.RU