Пермякам представят новые эскизы сцены оперного театра

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:13:02+03:00

Новое здание театра должно быть построено к декабрю 2022 года Фото: Василий Вахрин

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В Перми представят эскизы новой сцены театра оперы и балета. Издание «Business Class» сообщает о том, что в конце января состоится конференция с архитектурным бюро «wHY», которое разрабатывает проект новой сцены.

По данным издания, 24 января в библиотеке им. Пушкина при главе города состоится заседание градостроительного совета. Там будут обсуждать новый облик театра оперы и балета.

Новое здание театра должно быть построено к декабрю 2022 года. Строительство новой сцены должно начаться в 2020 году. Ориентировочная стоимость - 10,35 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU