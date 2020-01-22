В Перми в феврале пройдет хоккейный матч «звезд»

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:20:45+03:00

В СК им. Сухарева встретятся сборные студенческой хоккейной лиги России и Национальной молодежной лиги России

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Февраль нового года начнется с грандиозного спортивного события. В Перми пройдет хоккейный матч «Кубок поколений 2020».

Турнир проходит уже 8 лет. Впервые он состоялся в Пензе. Именно там трофей разыграли сборные Западной и Восточной Конференций Первенства Молодежной хоккейной лиги. 1 февраля в 16:45 на ледовой арене спортивного комплекса им. Сухарева встретятся сборные студенческой хоккейной лиги России и Национальной молодежной лиги.

Турнир проводится при поддержке Правительства Пермского края и Федерации хоккея Прикамья

Вход на матч будет свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU