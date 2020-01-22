В Перми мужчина попал в больницу после падения с высоты

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:45:20+03:00

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В Кировском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что 53-летний мужчина получил травмы при падении с 5-метровой высоты. Известно, что пермяк упал с крыши фуры.

На место происшествия вызвали сотрудников «скорой помощи». Медики осмотрели пострадавшего и отправили в больницу имени Гринберга.

Напомним, ранее мы писали о том, что из окна общежития пермского университета выпала девушка. От сочетанных травм девушка скончалась до прибытия врачей скорой помощи

ИСТОЧНИК KP.RU