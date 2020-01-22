В Перми мужчина попал в больницу после падения с высоты
Пострадавший получил серьезные травмы
На место происшествия вызвали сотрудников «скорой помощи».Фото: Василий Вахрин
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В Кировском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что 53-летний мужчина получил травмы при падении с 5-метровой высоты. Известно, что пермяк упал с крыши фуры.
На место происшествия вызвали сотрудников «скорой помощи». Медики осмотрели пострадавшего и отправили в больницу имени Гринберга.
Напомним, ранее мы писали о том, что из окна общежития пермского университета выпала девушка. От сочетанных травм девушка скончалась до прибытия врачей скорой помощи
ИСТОЧНИК KP.RU