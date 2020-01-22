Глава оргкомитета по празднованию 300-летия Перми покинул Правительство РФ
Виталий Мутко, руководивший подготовкой города к юбилею, не сохранил свое место в Правительстве РФ. Он возглавлял оргкомитет с ноября 2019 года
Как сообщает «Ъ-Прикамье» возглавить оргкомитет может Максим Решетников, получивший пост министра экономического развития в Правительстве.
Издание отмечает, что Максим Решетников планирует продолжит вести инфраструктурные проекты в Пермском крае, начатые в рамках празднования 300-летнего юбилея до полного завершения.
Напомним, ранее мы писали о том, что Максим Рештников вошел в состав Правительсва РФ. В новое правительство страны вошел также экс-губернатор Прикамья
ИСТОЧНИК KP.RU