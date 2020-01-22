«Искренне горжусь». Игорь Сапко прокомментировал назначение Максима Решетникова
- Произошло серьезное обновление и усиление команды настоящими профессионалами! Губернатор Пермского края Максим Решетников назначен министром экономического развития, - написал Игорь Сапко в социальных сетях.
Депутат отметил, что экономика - основа развития страны и очень ответственное направление работы. Игорь Сапко подчеркнул, что за три года работы с Максимом Решетниковым было проделано много работы для развития Пермского края. Он поздравил бывшего губернатора и пожелал ему удачи в новой должности.
- Искренне горжусь, что столь ответственный пост был доверен уроженцу Пермского края, моему земляку! Удачи, Максим Геннадьевич!
ИСТОЧНИК KP.RU