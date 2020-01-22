«Искренне горжусь». Игорь Сапко прокомментировал назначение Максима Решетникова

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:46:30+03:00

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- Произошло серьезное обновление и усиление команды настоящими профессионалами! Губернатор Пермского края Максим Решетников назначен министром экономического развития, - написал Игорь Сапко в социальных сетях.

Депутат отметил, что экономика - основа развития страны и очень ответственное направление работы. Игорь Сапко подчеркнул, что за три года работы с Максимом Решетниковым было проделано много работы для развития Пермского края. Он поздравил бывшего губернатора и пожелал ему удачи в новой должности.

- Искренне горжусь, что столь ответственный пост был доверен уроженцу Пермского края, моему земляку! Удачи, Максим Геннадьевич!

ИСТОЧНИК KP.RU