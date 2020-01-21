В Прикамье после трагедии в пермском отеле «Карамель» проверят все хостелы и мини-гостиницы

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:25:47+03:00

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В краевой прокуратуре сообщили, что в Прикамье пройдут проверки хостелов и мини-гостиниц. Об этом распорядился прокурор Пермского края после трагедии в пермской эконом-гостинице «Карамель», где погибли пять человек, в том числе ребенок.

- К проверочным мероприятиям будут привлечены специалисты региональных контролирующих ведомств: инспекции государственного жилищного надзора, Роспотребнадзора, отделов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю, - сообщили в надзорном ведомстве. - Будет проверяться соблюдение на этих объектах требований жилищного, санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарного режима, а также качества и безопасности в сфере оказания услуг гражданам. В случае выявления нарушений указанного законодательства виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU