Из окна общежития пермского университета выпала девушка

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:55:16+03:00

У сожалению, помощь медиков не потребовалась.

Она погибла до приезда скорой помощи

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 21 января, из окна общежития Пермского медуниверситета выпала студентка. Бригада «скорой», выехавшая по этому адресу, не застала ее живой.

- От сочетанных травм девушка скончалась до прибытия врачей скорой помощи, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Следователи проводят проверку этого происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU