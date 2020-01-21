Из окна общежития пермского университета выпала девушка
Она погибла до приезда скорой помощи
У сожалению, помощь медиков не потребовалась.
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Сегодня утром, 21 января, из окна общежития Пермского медуниверситета выпала студентка. Бригада «скорой», выехавшая по этому адресу, не застала ее живой.
- От сочетанных травм девушка скончалась до прибытия врачей скорой помощи, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.
Следователи проводят проверку этого происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU