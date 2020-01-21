2020-01-21T15:55:16+03:00
Происшествия

Из окна общежития пермского университета выпала девушка

Она погибла до приезда скорой помощи
Андрей МАТЛИН
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У сожалению, помощь медиков не потребовалась.У сожалению, помощь медиков не потребовалась.
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Сегодня утром, 21 января, из окна общежития Пермского медуниверситета выпала студентка. Бригада «скорой», выехавшая по этому адресу, не застала ее живой.

- От сочетанных травм девушка скончалась до прибытия врачей скорой помощи, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Следователи проводят проверку этого происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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