«Водитель сгорел заживо». В Прикамье на трассе столкнулись легковушка и КамАЗ

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:40:22+03:00

По словам очевидцев, погибшего можно было спасти

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На трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Авария произошла днем 18 января на трассе Киров- Пермь в районе Карагая.

24-летний водитель автомобиля «Great Wall» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. Обе машины загорелись. Водитель легковушки не успел выбраться и сгорел заживо. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

В социальных сетях сообщают, что молодого человека можно было спасти.

Напомним, ранее мы писали о том, что в массовой аварии на трассе в Прикамье пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU