«Водитель сгорел заживо». В Прикамье на трассе столкнулись легковушка и КамАЗ
По словам очевидцев, погибшего можно было спасти
Обе машины загорелись. Фото: Inastagram @chp_59
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На трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Авария произошла днем 18 января на трассе Киров- Пермь в районе Карагая.
24-летний водитель автомобиля «Great Wall» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. Обе машины загорелись. Водитель легковушки не успел выбраться и сгорел заживо. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.
В социальных сетях сообщают, что молодого человека можно было спасти.
Напомним, ранее мы писали о том, что в массовой аварии на трассе в Прикамье пострадали три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU