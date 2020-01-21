В Прикамье мужчина подговорил ребенка совершить кражу

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:33:02+03:00

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Жителя Кудымкара осудили за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Осужденный в течение месяца уговаривал и заставлял ребенка преступить закон. Мальчик долгое время отказывался, но в итоге поддался на уговоры. Они вместе украли товары из продуктового магазина.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно и испытательному сроку на такой же срок.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье отчим-тиран жестоко издевался над пасынком. Также мужчина избивал мальчика и не давал сходить в туалет

ИСТОЧНИК KP.RU