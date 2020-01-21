В Прикамье мужчина подговорил ребенка совершить кражу
Жителя Кудымкара осудили за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.
Осужденный в течение месяца уговаривал и заставлял ребенка преступить закон. Мальчик долгое время отказывался, но в итоге поддался на уговоры. Они вместе украли товары из продуктового магазина.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно и испытательному сроку на такой же срок.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье отчим-тиран жестоко издевался над пасынком. Также мужчина избивал мальчика и не давал сходить в туалет
ИСТОЧНИК KP.RU