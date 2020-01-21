Житель Прикамья отделался условным сроком за истязание супруги и 8-летней падчерицы

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:58:16+03:00

Он издевался над ними три месяца

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В Пермском крае вынесли приговор 63-летнему жителю Добрянки. Мужчина систематически в течение трех месяцев издевался над супругой и ее дочерью.

Следователи выяснили, что с января по март 2019 года мужчина жил вместе со своей женой и ее 8-летней дочерью и постоянно избивал их. Он систематически оскорблял женщин, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении жены и 8-летнего ребенка.

Жителя Добрянки осудили, но судья дал условный срок. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье отчим-тиран жестоко издевался над пасынком.

ИСТОЧНИК KP.RU